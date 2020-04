Surge otra #LadyFrijoles , hondureña ofende a mexicanos por su comida y llama “muertas de hambre” a las mujeres

La mujer vive en México y lanza fuertes criticas contra la población, les llama muertos de hambre

MÉXICO – Una mujer hondureña que viven en México lanzó fuertes criticas contra la comida del país azteca y contra los habitantes y llamó borrachos, mantenidos a los hombres, y “muertas de hambre” a las mujeres, además de decir abiertamente que no le gustan, ni a sus paisanos los frijoles de los mexicanos.

En Facebook circula un video donde la mujer se identifica como hondureña y comienza a lanzar una serie de criticas contra la comida mexicana y contra los mexicanos. A pesar que ella vive en ese país.

“Mexicanos yo soy hondureña, no me gustan los frijoles, bueno no me gustan los frijoles de ustedes, de este país. A todos los mexicanos les molesta que digamos que no nos gustan los frijoles”, expresó la mujer en un video que circula en Facebook.

La mujer afirma que los hondureños no son desagradecidos y que ella está acostumbrada a trabajar, que pagó para obtener su residencia en México

Pero insiste que no les gustan a los hondureños los frijoles mexicanos, aunque hizo una aclaración.

“Nos gustan los frijoles, pero no los frijoles cochinos de ustedes”, afirmó la mujer.

“No comemos como ustedes, presumen sus frijoes. no se molesten. Yo estoy molesta por su racismo, por su critica a mis paisanos”, indicó la hondureña.

En el video de casi tres minutos, la mujer no perdió la oportunidad para decir lo que piensa de los mexicanos.

”Estoy así, jodida como dicen mis paisanos aquí en México, pero estoy jodida no por el dinero, estoy jodida por la comida que ustedes ”venden” acá’, porque a lo menos yo no les pido, yo trabajo, lo pago”, precisó.

Y para rematar afirma que los mexicanos acuden a ella para pedir prestamos, incluso arremetió contra las mujeres.

“Siempre llegan y me piden ”muertas de hambre las viejas aquí, huevonas, los hombres ¡nombre!, huevones, mantenidos, borrachos”, indicó al asegurar que ni los hombres ni las mujeres valen la pena en México.

En las redes sociales no faltaron las criticas contra la hondureña, a la que piden que regrese a su país, si no le gusta México.