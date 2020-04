Lupillo Rivera tacha de tóxicas a Mónica Noguera, Lili Estefan y Andrea Legarreta 

El cantante ha compuesto una nueva canción y le ha dado con todo a las famosas del mundo del espectáculo hispano y hasta Thalía salió premiada... ¿Será que para Lupillo Belinda también fue tóxica?

Producir este contenido que estás leyendo cuesta dinero. El dinero que permite que los escritores, editores y demás personal de El Diario puedan mantener a sus familias. Nosotros no cerramos nuestro contenido como hacen otros medios, porque queremos que todos puedan leerlo, también aquéllos que no puedan pagar una suscripción.

Lupillo Rivera compartió en Instagram una “probadita” de su nueva canción. “Con dedicatoria Para mis tóxicas 💀 jajajaja ¿A quién le dedicarías esta rola? #LupilloRivera”, escribió el cantante junto al vídeo.

Entre risas el ex de Belinda canta “Toxicas” una canción en donde no solo asegura que su mamá y su tía son tóxicas, sino que también sus ex parejas caen en esa misma categoría.

Pero la parte que hizo que el intérprete no parara de reírse fue el estribillo dedicado a las celebridades latinas, ahí Lupillo Rivera tachó de tóxicas a: Mónica Noguera, Lili Estefan, Thalía, Galilea Montijo, Oprah Winfrey y hasta a Andrea Legarreta.

¿Será que para Lupillo Belinda y Mayeli Alonso también son tóxicas?