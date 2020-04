Ballet Hispánico presenta la serie ‘B Unidos’ para celebrar su 50° aniversario

El viernes 10 de abril presentará en línea los shows Club Havana y CARMEN.marquia

Ballet Hispánico continúa con la producción de B Unidos, su nueva serie de videos vía Instagram que busca celebrar los 50 años de trabajo cultural del grupo de baile.

Bajo el hashtag #BUnidos, la serie consiste en videos creados por las tres ramas del Ballet Hispánico: la compañía profesional, la Escuela de Danza y la Asociación Comunitaria de Artes (CAP, por sus siglas en inglés). Todos se encuentran en www.instagram.com/ballethispanico/.

Todas la semanas, de lunes a viernes a las 3 p.m., hora del Este, la compañía lanza un nuevo video generado por los bailarines, maestros y administradores con el objetivo de enseñar, ejercitar e inspirar: lunes de inspiración (Motivational Mondays); martes de acción (Take Action Tuesdays con consejos para mejorar la técnica de los bailarines jóvenes); miércoles de wepa (Wepa Wednesdays, que explora los variados estilos de la danza latina); jueves terapéutico (Therapeutic Thursdays, que se enfoca en el acondicionamiento físico y elongación, y la salud y el bienestar); y viernes de nostalgia (Flashback Fridays, que repasa los últimos 50 años del Ballet Hispánico).

“Como comunidad de bailarines, artistas y seres humanos, todos estamos juntos en esto. Superaremos este momento difícil y esperamos que estos videos proporcionen un escape, para ti, nuestros seguidores y la comunidad en general”, dijo Eduardo Vilaro, director artístico y presidente ejecutivo de Ballet Hispánico.

La programación de los próximos días incluye:

Jueves terapéutico- 9 de abril:

– 12 p.m., hora del Este: Omar Rivera (integrante del Ballet Hispánico) enseña una clase de elongación y acondicionamiento físico en Instagram LIVE.

-3 p.m., hora del Este: Un bailarín de la compañía compartirá desde su hogar una actuación del Repertorio del 50° Aniversario.

– 5 p.m., hora del Este: Gabrielle Sprauve (integrante del Ballet Hispánico) enseña una clase de elongación y acondicionamiento físico en Instagram LIVE.

Viernes de nostalgia- 10 de abril:

– 11 a.m., hora del Este: Una mirada retrospectiva a los años 70 con videos y fotos de los archivos del Ballet Hispánico.

– 5:30 p.m., hora del Este: Lincoln Center at Home presenta al Ballet Hispánico. Como parte de esta nueva iniciativa la audiencia podrá ver emisiones antiguas de Live From Lincoln Center, disponibles gratis en la plataforma on demand de LincolnCenter.org y en la página de Facebook de Lincoln Center.

Ballet Hispánico transportará “al lugar de moda de la danza contemporánea” en esta creativa y teatral muestra de lo mejor de la danza latina. En Club Havana, los intoxicantes ritmos de la conga, la rumba, el mambo y el cha-cha-chá cobran vida gracias al coreógrafo cubano Pedro Ruiz.

CARMEN.maquia de Gustavo Ramírez Sansano, por su parte, es una versión inspirada en Picasso de la clásica ópera de Bizet sobre una sensual gitana. Cautivante de principio a fin, la sensual coreografía con fuerte carga física fusiona danza contemporánea con el paso doble y el flamenco.