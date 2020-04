Conductor de coche fúnebre deja cadáver en calle de República Dominicana por sospecha de coronavirus y huye

Ya no se puede ni morir dignamente...

El cadáver de Rafael Fernández fue dejado abandonado en su ataúd en una calle de República Dominicana luego de que el conductor del coche fúnebre se enterara que pudo haber muerto de coronavirus.

La familia de Rafelo, como era conocido el hombre, pagó al el chofer del vehículo unos $200 dólares para que transportara el cuerpo.

Sin embargo, el trabajador dejó el cuerpo frente al cementerio de la comunidad de López, en el municipio de Baitoa, en Santiago, y emprendió la huida ante uno de los parientes del fallecido.

El medio El Día reportó que durante el fin de semana trascendieron imágenes del cuerpo abandonado.

Francisco Estrella Fernández, sobrino del difunto, expresó al medio que se sentía impotente, y que, a pesar del amor por su tío, no se atrevía a tocar el ataúd por miedo a contagiarse y transmitirlo a su hija de apenas un mes.

El hombre procedió entonces a llamar al Ministerio de Salud Pública y al 911, quienes rechazaron encargarse del cuerpo. Fue un mayor del Ejército Nacional, quien junto a la Cruz Roja de Santiago, sepultaron a su tío sin la presencia de familiares.

La familia aún desconoce si Rafelo murió o no por COVID-19, porque a pesar de la insistencia de la clínica y de los familiares no lo sometieron a la prueba.

“Solo nos decían: ‘es larga la lista de espera, por lo que deben aguardar’ ”, indicó Estrella.

Rafelo permaneció por 10 días en cuidado intensivo en una clínica de Santiago por una fiebre en 37 grados. Las autoridades sospechaban que estaba contagiado con la enfermedad. La familia aseguró que el hombre de 50 años no padecía de ninguna enfermedad.

“Veo que a otras figuras conocidas, de renombre lo internan y al otro día le hacen la prueba, le ponen medicamentos de alto costo, pero no sé si es porque no tenemos dinero o que somos pobres, no tuvimos ese privilegio”, denunció el sobrino.

El reporte del medio indica además que seis parientes del fallecido presentan síntomas asociados con la enfermedad. Se desconoce si han sido sometidos a la prueba.