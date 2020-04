La Fed baraja que la economía no supere el coronavirus hasta 2021

El Congreso votará antes del fin de la semana un aumento de fondos para créditos a pequeñas empresas

Hasta nueves veces se utiliza la palabra “incertidumbre” en la actas de la reunión de la Reserva Federal en su reunión de urgencia del domingo 15 de marzo cuando rebajó las tasas de interés al actual 0%-0.25%.

En esa reunión se pusieron en marcha una serie de medidas de estímulo monetario, que se han ido ampliando, para tratar de contener la crisis causada por el coronavirus. El motivo es que “las perspectivas económicas se han deteriorado de forma aguda en recientes semanas”, según se lee en una actas en las que la palabra recuperación aparece escrita apenas dos veces.

Y solo se menciona la recuperación para barajar dos escenarios, uno en el que la mejora de la posible recesión llegue en la segunda mitad del año y uno más adverso en el que no se materialice hasta entrado el 2021.

Las tasas de interés estarán de nuevo en mínimos solo vistos durante la Gran Recesión, durante muchos trimestres ya que entre otras cosas no se espera un repunte de la inflación.

“El momento de la recuperación del crecimiento de la economía de EEUU depende de las medidas de contención en marcha así como del éxito de esas medidas y las respuestas de otras políticas incluida la fiscal”, se incluye en estas actas.

Más préstamos SBA

La política fiscal está en manos de la Casa Blanca y el Congreso que en estos días están tratando de negociar un cuarto paquete de ayudas a la estabilización de los mercados. El CARES Act fue el tercero, con un costo de $2.2 billones ($2 trillion en inglés) y una de sus medidas más cruciales, las ayudas a pequeños negocios para mantener las plantillas, se considera insuficiente.

El Congreso estaría a punto de aprobar un paquete adicional de unos $250,000 millones en préstamos (parcial o totalmente perdonables) que se sumarían a los $350,000 millones aprobados en el CARES Act para el SBA o Administración de Pequeños Negocios. Los demócratas en el Congreso quieren que de esa cantidad se destinen $125,000 millones para agricultores, empresas minoritarias (en las que la mayoría de la empresa está en manos de latinos, afroamericanos, asiáticos o americanos nativos) y de mujeres.

El voto en el Senado podría llegar el jueves o el viernes. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo ayer en la CNBC que el dinero no se va a acabar. Estos préstamos se conceden antes a quien antes los pidan.

De momento hay solicitudes de préstamos por valor de $88,000 millones para empresas que necesitan 2.5 veces el costo laboral de sus plantillas con un límite de $10 millones. La banca ha tenido problemas para lanzar los portales de gestión de estos créditos y no hay información, a cierre de esta edición, de cuánto dinero se ha desembolsado.

Los demócratas quieren que en este cuarto paquete de ayudas se incluya más dinero para hospitales y para gobiernos estatales y locales que hacen frente a esta crisis que va a tener consecuencias negativas durante años para los ingresos por tributos.

Aún no se habla de un estímulo fiscal mayor para los hogares o que este llegue a todos. Los $1,200 por adulto que se enviarán y $500 por niño en caso de tener número de seguro social, aún no se han materializado y dejan a muchos inmigrantes y no residentes que son contribuyentes sin ese dinero.

Es un cheque o depósito es fundamental para muchas familias que no han podido ni siquiera pagar el alquiler de abril.

Según la National Multifamily Housing Council (NMHC), hasta el 5 de abril, el mes pasado un 31% de los inquilinos no pagó lo que debía a sus caseros.