María Antonieta Collins: La periodista heroína de sus colegas de Univision

Nada mejor que este jueves para recordar este viaje a Sevilla con @collinsoficial Y hoy que no podemos viajar, ni abrazarnos, quiero darte las gracias MAC por ser la mejor amiga. La que se mete en mi oficina y me deja postres en la cartera, la que se preocupa por mi mamà, la que me aconseja que en la cuarentena haga ejercicio y no trabaje en pijama, la que siempre me repite que uno no puede jugar a ser Dios y que cuando tenemos miedo nos alejamos de El, la que anoche cruzó Miami para llegar a orar hasta la puerta de mi casa. Sí, yo tengo una hermana mexicana. Y Eres tù @collinsoficial 🙏❤️🙏❤️Gracias por enseñarme siempre a ser mejor persona y mejor periodista.