¡Que vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de 🇺🇸 o 🇨🇦, pero la verdad es q todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas 🇺🇸 q vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia?

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) April 7, 2020