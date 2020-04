Conectar con los adolescentes, el gran reto de la cuarentena

El confinamiento tiene sus ventajas desde el punto de vista fraternal

Los padres son responsables de proveer las necesidades de sus hijos, tanto de alimento como las emocionales, porque cada etapa de su crecimiento tiene sus propias demandas y la adolescencia no deja de ser un momento clave.

El confinamiento tiene sus ventajas desde el punto de vista fraternal, estos son momentos únicos y pueden ser propicios para empezar a labrarse un vínculo especial con quien puede existir una distancia significativa.

Los padres que a diario lidian con el estrés del trabajo y las labores del hogar, van fomentando en sus adolescentes, sin desearlo, una dependencia emocional hacia fuera del ámbito familiar ya sea con amigos, las redes sociales y el rechazo de las órdenes de los padres.

Estas decisiones pueden tener desastrosas consecuencias, por ello es momento de acortar la distancia y ver la forma de conectar de nuevo con él.

Puedes empezar con evitar ese aislamiento particular en su habitación dentro de este confinamiento social al que nos vemos sometidos. Aunque los jóvenes quieren independencia para mostrar su identidad personal, eso no significa que no pueda o quiera estar en contacto con sus progenitores.

No juzgues ni critiques a tu adolescente en relación a sus ideas o pensamientos, aunque no compartas sus opiniones, reconoce sus características y valóralas a fin de ir conociendo sus sentimientos. Esto le hará sentir respeto y confianza hacia sus padres.

Antes de querer darle consejos, en caso de que los requiera, debes escuchar lo que quiere contarte e intentar empatizar con sus sentimientos. Si se dan los consejos antes de escucharlo, le darás a entender que no es una persona capaz de resolver sus problemas por sí mismo.

Dale mucho amor y mucho contacto físico mediante abrazos diarios y besos que le calmen la angustia. Aunque tu hijo ya creció, este cariño le permitirá saber que es una parte importante de la familia y que le valoras como a todos los miembros de la casa.

Por último, si ves que prefiere el distanciamiento porque algo le sucede, no lo presiones de más para hablar. Hazle saber que estás con él en cualquier momento diciéndole que si necesita algo te llame, que tendrá tu atención sin ningún problema.