El coronavirus podría matar a cientos de prisioneros que están detenidos en condiciones de “horror”

Coalición de defensores y líderes comunitarios instan al gobernador Andrew Cuomo a escuchar el clamor general antes que “sea demasiado tarde”

NUEVA YORK.- Al menos tres prisioneros han muerto y más de 400 están contagiados con COVID-19 en las cárceles del estado y la ciudad de Nueva York, denunció la coalición defensora que insta al gobernador Andrew Cuomo, otorgue clemencia de emergencia y libere a los detenidos vulnerables.

La coalición extendió su pedido a la Junta de Libertad Condicional y el Sistema de Prisiones Estatales, a que escuchen el clamor de la comunidad y se libere a los detenidos sometidos a condiciones de “horror e infrahumanas” en medio del potencial contagio masivo en las cárceles.

“A pesar de las llamadas de expertos en salud pública, líderes religiosos, organizaciones legales y funcionarios electos en todos los niveles del gobierno, el gobernador Cuomo aún no ha tomado ninguna medida para liberar a los neoyorquinos ante el inminente peligro de contagio masivo con el virus COVID-19”, dijeron a través de un comunicado las organizaciones Campaña de Liberación de Personas en Prisión (RAPP) y el Proyecto de Preparación de Libertad Condicional (PPP).

“Más personas están muriendo y miles de personas mayores encarceladas y otras con sistemas inmunes vulnerables, corren un grave riesgo de muerte por este virus si el Gobernador no toma medidas rápidas e inmediatas. Hacemos un llamado al Gobernador para que otorgue clemencia ahora, antes de que sea demasiado tarde”, insistió la coalición.

De acuerdo a la coalición, diariamente, la cantidad de personas en prisión que dan positivo por el virus aumenta más. El Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria (DOCCS) maneja cifras diferentes. Para esta entidad hay un total de 552 infecciones entre el personal y 131 entre los prisioneros. Un miembro del personal y tres personas encarceladas han muerto hasta la fecha.

Los defensores creen que la tasa de contagios es mucho más alta entre los prisioneros y que DOCCS está dando cifras que no son reales o menos sobre el total. La coalición ratificó que, según su recuento, más de 400 personas encarceladas están actualmente enfermas con COVID-19.

Tanto la RAPP y la PPP, han continuado consolidando informes sobre las condiciones en las cárceles del estado de Nueva York. Esta documentación proviene de defensores, abogados, familiares de personas encarceladas y de correspondencia directa con personas en prisión.

Tales informes, según estas organizaciones, documentan la ausencia de medidas preventivas efectivas dentro de las cárceles del estado, lo que asegura que el Coronavirus se propagará sin control tras las rejas. Además, la información recabada confirma la omnipresencia de las condiciones tóxicas y, por lo tanto, requieren la implementación inmediata de las demandas de RAPP y PPP para evitar la propagación letal de COVID-19 en las prisiones.

Las organizaciones señalan finalmente que, los informes subrayan una falta abismal de atención médica, productos de higiene, protocolo de limpieza adecuado y más al interior de las prisiones.

Protesta frente a cárcel en Queens

Para este martes a las 11:30 a.m. un grupo de abogados y familiares de prisioneros harán una protesta ante la Queensboro Correctional Facility, localizada en el 47-04 de la calle Van Dam, en Long Island City, Queens. La manifestación busca sensibilizar al gobernador Andrew Cuomo, para que libere a todas las personas que están a un año de ser excarceladas, incluidos a todos los que están detenidos en la cárcel de ese condado.

La demanda es parte de un amplio movimiento de demandas comunitarias que exigen liberar a los neoyorquinos en las cárceles a fin de salvar sus vidas durante la pandemia de COVID-19. Entre los promotores hay varios legisladores, incluido el asambleísta Michael Blake, expertos en salud penitenciaria y organizaciones de defensa, incluidos: The Bronx Defenders, Brooklyn Defender Services, Center for Community Alternatives, JustLeadershipUSA, New York County Defender Servicios, Proyecto de preparación de Libertad Condicional (PPP), la Campaña de Liberación de Personas en Prisión (RAPP) y VOCAL-NY.

En las cárceles del estado de Nueva York, en este momento hay 4,788 personas que dentro de un año deben salir en libertad condicional dentro de una sentencia determinada y 2,952 personas, en una sentencia indeterminada. Según los defensores, el gobernador Cuomo puede emitir unilateralmente clemencia para salvar vidas a cualquiera en sus cárceles, sin embargo, en medio de esta pandemia, no ha tomado ninguna medida.

De acuerdo a los promotores de la manifestación de hoy, todos los encarcelados en la prisión estatal Queensboro Correctional Facility, se encuentran dentro de los 120 días posteriores al final de sus sentencias. No existe un argumento legítimo para hacer que las personas completen sus sentencias en prisión mientras es inminente el peligro por el coronavirus. “Un hambre insaciable por el castigo máximo solo causará enfermedades y muertes masivas y presionará aún más a los hospitales que están a punto de colapsar bajo el peso de esta crisis”, dijeron los organizadores.

Debido a que Queensboro Correctional Facility, se la considera una prisión de “estadía corta”, el distanciamiento social es aún más difícil que en otras prisiones estatales. Las personas encarceladas duermen a menos de dos pies el uno del otro en celdas grandes. Además, los elevadores son pequeños y las escaleras extremadamente estrechas, son el único medio para atravesar esta instalación de 6 pisos.

La demanda de liberar a todos los que están a un año de su fecha de liberación es parte de un conjunto más amplio de demandas necesarias para evitar que las penas de prisión se conviertan en penas de muerte, incluida la liberación de todas las personas mayores, enfermas o embarazadas, destacó un comunicado de los organizadores.