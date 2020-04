Varios gobernadores retan a Trump y su plan de “reabrir” el país pronto en medio de emergencia por coronavirus

Cinco gobernadores, incluyendo Andrew Cuomo, se unieron para abordar las opciones que tienen sus entidades para enfrentar la crisis por coronavirus y la viabilidad de volver a la cotidianidad, sobre todo en estados Nueva York y Nueva Jersey, donde los contagios siguen en aumento.

Los gobernadores demócratas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware y Rhode Island tuvieron una diálogo para abordar sus opciones, en una clara afrenta al presidente Donald Trump, quien tuiteó que era su decisión y solo suya la de levantar las restricciones de aislamiento.

The New York Times reportó que otros seis estados de la Costa Oeste, incluidos California, Oregon y Washington están en una posición similar.

Estados Unidos continúa reportando un alto número de contagios con más de 27,000 de domingo a lunes, para sumar 573,827 casos y 22,950 muertes, a pesar de lo cual el presidente Trump busca levantar restricciones federales a inicios de mayo.

“Con el propósito de crear conflicto y confusión, algunos Medios Falsos están diciendo que es decisión de los gobernadores reabir los estados, no del presidente de los Estados Unidos y del Gobierno federal”, escribió el mandatario.

En una segunda parte de su mensahe habló que sería su decisión, aunque la coordinaría con gobernadores.

“Que se entienda completamente que esto es incorrecto… es decisión del presidente y por varias razones… ¡Una decisión mía, en conjunto con los gobernadores y el aporte de otros, se tomará en breve!”, expresó.

….It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020