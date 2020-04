Huye de su esposa e hijos a 170 mph en BMW; le dice a patrulleros que era un viaje “esencial”

Un conductor de un BMW que fue detenido por transitar a unos 170 mph en plena cuarentena por coronavirus en Inglaterra le argumentó a oficiales que estaba escapando de su esposa e hijos.

El sujeto, cuya identidad se desconoce, violaba las reglas de tránsito mientras conducía por la autopista A30 cerca de Launceston este domingo de Pascua.

Cuando el hombre fue cuestionado por los agentes de Alliance Roads Policing, éste habría indicado que su viaje era “esencial” porque necesitaba un “break” de su familia.

Taking your BMW out for a spin on a 170 mile round trip to have a break from the wife and three kids is also not an essential journey! The roads are much quieter but there are still people who don't get it. Driver reported on the A30 near Launceston. 6648 pic.twitter.com/wkatvjHMQj

— Alliance Roads Policing📱+🚗=❌ (@RoadPolAlliance) April 12, 2020