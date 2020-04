Muere una enfermera de Miami, madre de un niño de 4 años, tras contagiarse de coronavirus: en su hospital no tenían mascarillas

La comunidad sanitaria está de luto por la muerte de otro de sus héroes. La enfermera Danielle DiCenso trabajó su último turno en el Hospital General Palmetto, en la ciudad de Hialeah (Florida), hace poco más de dos semanas.

Su esposo, David DiCenso, explicó a los medios locales que el mes pasado se le hizo una prueba de COVID-19 debido a la creciente preocupación por la exposición, pero sus resultados no fueron concluyentes.

"I know for a fact that my wife would still be here right now if she was given the proper protective equipment." https://t.co/mad1lrC5s6

— NBC 6 South Florida (@nbc6) April 14, 2020