Conductor muere tras chocar con tren de pasajeros NJ Transit

El conductor de un vehículo deportivo murió tras chocar contra un tren de pasajeros NJ Transit, ayer.

El tren Pascack Valley Line se dirigía a Hoboken cuando golpeó la camioneta SUV aproximadamente a las 4:40 p.m. del martes en River Edge, cerca de la frontera del distrito con Hackensack.

Las autoridades dijeron que el conductor masculino adulto fue declarado muerto en la escena. Su nombre no fue revelado de inmediato. Tenía 50 años de edad.

Las diez personas a bordo del tren no resultaron heridas, aunque el servicio se vio temporalmente interrumpido, informó Daily Voice.

La policía de NJ Transit y el Departamento del Sheriff del Condado Bergen están investigando el caso.

UPDATE: A driver was killed Tuesday afternoon when a commuter train struck his SUV in River Edge near the Hackensack border, responders at the scene said. #dailyvoice #riveredge #hackensack #traincrash https://t.co/erooj798Xn

— DV Bergen County (@DVBergen) April 14, 2020