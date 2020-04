Conoce el zoológico virtual del que todos los niños están hablando

Tal vez ya te diste cuenta en redes sociales que algunos niños tienen la vida salvaje en su propia casa, en su patio, en su baño. No te asustes, no se trata de que los niños estén llevando tigres o elefantes a su hogar, todo esto sí es posible pero en realidad virtual gracias a Google.

Esta herramienta inteligente que tiene casi un año en circulación, ha tenido mucho más éxito en estos tiempos de cuarentena donde los niños pueden aprender más del reino animal desde la comodidad de su sillón.

Si deseas tener tu propio tiburón en casa y sacarte fotos divertidas con tus hijos, los pasos a seguir son muy sencillos. Primero escribe su animal favorito en la Búsqueda de Google y luego desplácese al panel de conocimiento. Toque el botón “Ver en 3D” y obtendrá una animación 3D del animal en su espacio. Puedes cambiar por tu espacio y mirar al animal desde 360 grados. Consejo profesional, si subes el sonido del teléfono, se escucharán los ruidos de algunos animales.

It’s AR of the tiger!

If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq

— Google (@Google) May 31, 2019