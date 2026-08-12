Gobernadora Hochul rechaza “excesos” de ICE contra migrantes en Nueva York y da 13 días para cesar acuerdos locales

Al anunciar nuevas medidas de protección, el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul afirmaron que las acciones federales de control migratorio han ido “demasiado lejos”.

Los líderes políticos demócratas Nueva York anunciaron hoy nuevas medidas para responder a lo que consideran “excesos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado Nueva York. La fiscal general Letitia James es parte de la cruzada.

Las agencias del orden público de Nueva York deben poner fin a cualquier acuerdo de aplicación de leyes civiles con ICE o de lo contrario enfrentarán consecuencias legales, advirtió la gobernadora Hochul. Esta medida deriva de una ley aprobada en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027, la cual prohíbe a las fuerzas del orden locales colaborar con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias de carácter civil.

Se trata de la política que suele caracterizar a las jurisdicciones santuario y que ha generado conflictos entre Nueva York y las autoridades federales. La ley entrará en vigor dentro de 13 días, recordó Hochul a los líderes neoyorquinos este miércoles.

A finales de julio la fiscal general Letitia James informó que 12 agencias del orden público de Nueva York mantenían acuerdos de este tipo, incluido el condado Nassau en Long Island, cuyo actual ejecutivo republicano Bruce Blakeman compite contra Hochul en las elecciones de noviembre. Este viernes se espera que Donald Trump lo visite en apoyo a su campaña.

“Están debidamente notificados: tienen 13 días para rescindir formalmente cualquier acuerdo que mantengan con ICE. Aquellos que no cumplan se enfrentarán a acciones legales”, advirtió Hochul, citada por PIX11 News. “Porque en Nueva York quiero que nuestra policía se centre en una sola cosa: garantizar la seguridad de la ciudadanía. No en hacer el trabajo de ICE“.

Hochul y la fiscal James afirmaron también que los guantes de descarga eléctrica, con los que podrían equiparse próximamente los agentes ICE, serían objeto de acciones legales bajo la legislación de Nueva York.

ICE planea invertir hasta $20 millones de dólares en miles de dispositivos conocidos como G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), destinados a la distracción y desescalada mediante conducción eléctrica. En medio de sus renovadas críticas públicas a ICE, hoy Hochul y James señalaron que Nueva York podría procesar a los agentes del ICE por utilizar esos artefactos.

“No se pueden vulnerar los derechos constitucionales de una persona ni causarle un daño indebido. Se les exigirá responsabilidad”, declaró Hochul al ser consultada sobre los guantes de descarga eléctrica. “[Las protecciones] deberían estar vigentes aquí”.

Fricciones continuas

La tensión con el gobierno federal ha aumentado después de que Hochul aprobara la prohibición de que los agentes del ICE utilicen máscaras y limitara la cooperación de las fuerzas del orden locales en el presupuesto estatal de 2027. Pero este mes una jueza federal emitió una orden preliminar contra esa ley del estado de Nueva York que además les exige a los agentes de ICE mostrar algún documento que los identifique.

El responsable de control fronterizo, Tom Homan, amenazó con desplegar un gran número de agentes del ICE en el estado tras la aprobación de las leyes santuario; una amenaza similar a la que funcionarios de la administración Trump dirigieron a otros estados demócratas.

“No tolero las amenazas”, respondió la gobernadora Hochul en mayo luego de que el llamado “zar de la frontera” anunciara planes para aumentar los operativos migratorios en la región, mientras las autoridades locales buscan reducir la cooperación local con ICE.

En marzo Hochul y Homan se reunieron en privado en el Capitolio Estatal en Albany. Al final del encuentro la gobernadora declaró a la prensa que había utilizado la conversación para rechazar lo que considera un “exceso” de autoridad por parte de las autoridades federales. Sin embargo, Hochul mantuvo abierta la puerta institucional al agregar que “No apoyo las fronteras abiertas”. “Quiero asegurarme de que nuestras fronteras sean seguras y protegidas”. “Fue una conversación importante, ya que él pudo escuchar directamente de mí las preocupaciones que tengo en nombre de los neoyorquinos mientras cumplo con mi responsabilidad principal, que es mantenerlos seguros”.

“Hablamos sobre los permisos de trabajo y la importancia de permitirles trabajar en nuestras granjas, en la hostelería, en el sector sanitario y en todos los puestos de trabajo que están vacantes”, añadió en un comunicado en marzo la demócrata Hochul, quien busca ser reelecta este año.