Avanza el desempleo, la semana pasada se perdieron 5.24 millones de trabajos

Los cierres de actividad por el coronavirus han dejado sin trabajo a 22 millones de personas en cuatro semanas

La semana pasada 5,245,000 trabajadores solicitaron el seguro de desempleo. De nuevo una cifra millonaria que ha hecho pública el departamento de Trabajo a primera hora del jueves y que está por encima de las previsiones de los analistas, que esperaban unos cinco millones.

En total son ya 22 millones las personas que se encuentran sin empleo en apenas cuatro semanas por las medidas extraordinarias de contención, con paralización de la actividad no declarada esencial. Es el efecto más grave en la economía del coronavirus y la mejor herramienta, el confinamiento, que se tiene hasta ahora para acabar con la propagación de la enfermedad que provoca.

El Economic Poilcy Institute explica que este incremento es de más del 2,200% sobre el periodo anterior a la aparición del virus y se estima que eso equivalga a unos 750,000 nuevos despidos diarios durante un mes. Más de uno de cada ocho empleados ha solicitado ayudas por falta de trabajo desde el 15 de marzo.

La CNBC estimaba que en apenas cuatro semanas se han perdido todos los empleos netos creados desde el fin de la Gran Recesión, el mayor periodo de creación de puestos de trabajo.

HOLY HELL. In the last four weeks, more than 20 million workers applied for unemployment insurance. 1/ pic.twitter.com/MUFy2WrTtL — Heidi Shierholz (@hshierholz) April 16, 2020

Siendo unas cifras pésimas, están 1.37 millones por debajo de la semana precedente. El departamento de Trabajo ha revisado al alza (9,000 más) las estimaciones iniciales de los últimos días de marzo y los primeros de abril para quedar en 6,615,000.

Las solicitudes de desempleo no reflejan del todo la situación de unas semanas en las que el deterioro no hace más que ampliarse de sector en sector. Aún hay muchas personas esperando completar por teléfono la petición de ayudas a la falta de trabajo ya que los sistemas de muchos estados para procesar estas siguen sobrepasadas por la cantidad de llamadas que gestionan.

Además de que muchas ayudas se abren por primera vez a personas que antes no tenían derecho a ellas como los trabajadores de la economía por tareas o gig, hay muchos trabajadores que optan por primera vez a esto beneficios y no conocen los procedimientos. Las cifras no tienen en cuenta a los inmigrantes indocumentados que se quedan sin empleos en la economía formal y la informal pero no tienen derecho a estos beneficios.

Perder el trabajo durante la pandemia es una fuente de ansiedad personal más, ya que muchas de las personas que están solicitando estas ayudas además del empleo han perdido su seguro médico.

“El hecho de que 22 millones de personas hayan solicitado los beneficios de desempleo en apenas cuatro semanas muestra que el mercado laboral ha entrado en un periodo traumático”, explican los analistas de Oxford Economics.

Estos especialistas esperan que se acabe el mes de abril con una pérdida de 24 millones de puestos de trabajo en abril y una subida del desempleo al 14% desde porcentajes históricamente bajos antes de que el coronavirus irrumpiera en la vida del planeta.

“Aunque algunos trabajos volverán cuando haya una reactivación no esperamos que la economía recupere el nivel de empleo de febrero de 2020 hasta principios de 2022”, dicen estos economistas.