Comediante de SNL pagará el alquiler a todos en edificio NYCHA donde vivía su abuela fallecida por coronavirus

Michael Che, miembro el elenco del programa “Saturday Night Live” (SNL/NBC), anunció que pagará la renta por un mes de todos los habitantes del edificio NYCHA donde vivía su difunta abuela, víctima de COVID-19.

Che, anfitrión del segmento “Weekend Update” de SNL y de los premios Emmy 2018, dijo en una publicación de Instagram que cubrirá un mes de alquiler por los 160 apartamentos en un edificio no especificado de NYC.

“Para mí es una locura que se espere que los residentes de viviendas públicas paguen el alquiler cuando tantos neoyorquinos ni siquiera pueden trabajar“, dijo, citado por Pix11.

“Sé que eso es sólo una gota en el balde, así que realmente espero que la ciudad tenga un mejor plan para la condonación de la deuda para todas las personas en viviendas públicas”.

Firmó la publicación llamando a funcionarios electos como el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, junto con otros artistas como Diddy, para trabajar con él en buscar ayuda para las personas en viviendas públicas de NYC.

