La Organización Mundial de Boxeo planea regresar al ring el 15 de junio, claro, si las circunstancias lo permiten

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) anunció que las peleas que son regidas por el organismo, labores administrativas y publicaciones de los rankings se reanudarán hasta el 15 de junio, si las circunstancias ocasionadas por el coronavirus lo permiten.

“En este momento, seguimos trabajando desde casa hasta al menos hasta mediados de junio. Las clasificaciones en nuestro sitio web permanecerán como están hasta entonces”, explicó el presidente de la entidad de boxeo, Francisco Valcárcel, a la cadena ESPN.

Please be advised that in light of the boxing inactivity around the world due to the Covid-19 pandemic, the WBO World Ratings as of March 8, 2020, will remain in effect until June 15, 2020, or further notice. pic.twitter.com/xd4YKpEe5s

— WBO (@WorldBoxingOrg) April 6, 2020