Nueva York registra 606 muertes en 24 horas lo que significa la cifra más baja en últimos 10 días

Justo cuando el presidente Donald Trump insiste en reabrir el país lo más pronto posible para que la economía no se siga yendo a pique, y cuando millones de neoyorquinos están empezando a desesperarse por el confinamiento y la falta de ingresos por el desempleo, el gobernador Andrew Cuomo dijo que el cierre de Nueva York para evitar la propagación del coronavirus se extenderá hasta el 15 de mayo.

La cuarentena y la clausura de escuelas y negocios no esenciales, todavía estarán en pie por lo menos un mes más. Las muertes registradas en las últimas 24 horas fueron de 606, la cifra menor en 10 días, que elevó el total de fatalidades a 12,192 y los contagios alcanzaron los 214,800 casos. Dentro de esos datos, 117,565 contagiados y 7,563 muertes, pertenecen a la Gran Manzana. Estos eran los números más actuales hasta el cierre de esta edición.



Así lo anunció este jueves el mandatario estatal, tras explicar que levantar los cierres y las medidas impuestas hasta ahora, para frenar la propagación del COVID-19, sería un acto irresponsable, pues el nivel de contagios sigue siendo alto, y volver a la normalidad en este momento generaría un posible resurgimiento del brote. Cuomo agregó que la decisión fue tomada junto a los estados de Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts y Delaware, con los que Nueva York está trabajando en un plan conjunto de reapertura gradual de las economías cuando la pandemia esté controlada.

“Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Me gustaría ver que la tasa de infección baje aún más. Las políticas de tener en pausa a Nueva York, las políticas de cierre, se extenderán en coordinación con otros estados hasta el 15 de mayo”, manifestó el líder demócrata. “Necesito un plan de acción coordinado con los otros estados. Entonces, en este mes, continuaremos con las políticas de cierre. ¿Qué pasará después de eso? No lo sé. Veremos qué muestran los datos. No quiero hacer proyecciones más allá de ese período“.

Baja el número de hospitalizaciones

El Gobernador lamentó profundamente las muertes que se registraron a causa del COVID-19 en el último día, pero hablando de cifras, aseguró que la disminución con respecto a los últimos días en las fatalidades, al igual que la reducción de las hospitalizaciones, que bajaron de 18,000 a 17,000 y la disminución de pacientes en unidades de cuidados intensivos y entubados, son una buena señal.

“La buena noticia es que esto significa que podemos controlar a la bestia. Significa que podemos controlar la propagación del virus”, dijo Cuomo. “¿Cuándo se moverá la curva?: no lo sabemos, pero tres días consecutivos con promedios hacia la baja son confiables. La mala noticia es que 2,000 y pico de personas siguen siendo admitidas cada día en los hospitales”.

El jefe del Estado hizo un llamado nuevamente a los neoyorquinos a que continúen con el respeto al distanciamiento social, el uso de máscarillas obligatorias en todo lugar, incluyendo a los niños de 2 años y el confinamiento, para seguir reduciendo la curva de contagios y poder pronto comenzar a reactivar las cosas.

Asimismo, explicó que aunque todavía es prematuro saber cuándo se reabrirá el estado, dentro del plan que ya están elaborando, se anticipa que la fuerza laboral que está en pausa, regresará poco a poco a sus funciones. Pero advirtió que las cosas no serán igual, y que habrá medidas nuevas en los trabajos que habrá que seguir.

“Para ello analizaremos cuáles son los negocios escenciales. Miraríamos cuánta gente puede seguir trabajando desde casa, cómo se puede seguir con el distanciamiento social para empezar con la nueva normalidad, tenemos que mirar los nuevos procedimiento y prácticas y qué precauciones en los sitios de trabajo”, dijo el político. “Va a ser un momento de transformación para la sociedad, pagamos un alto precio ya, pero nuestra meta es que en esa nueva normalidad tengamos una mejor Nueva York, pero tendremos que hacer cosas diferentes.

Hacen falta millones de pruebas

El mandatario recalcó una vez más que para llegar a ese punto, será necesario que el Gobierno federal ayuda a Nueva York con el suministro de millones de pruebas, para saber quienes están contagiados, para confinarlos, quienes ya tuvieron la enfermedad y generaron anticuerpos, para que puedan regresar a sus trabajos y a quienes no les ha dado el brote.

“Las pruebas debe venir desde Washington. Nosotros hemos hecho ya 500,000, pero somos 19 millones de personas en el estado. No podemos hacerlo. Tengo un déficit de $10,000 a $15,000 millones de hueco. El Gobierno federal debe proteger a los estados. No proteger a los estados y cortar ayuda no es inteligente, ni está bien, es improductivo. Tienen que poner las políticas al lado y hacer algo que haga una diferencia”, agregó Cuomo.

Sobre el estatus de las solicitudes de desempleo en Nueva York, el Gobierno estatal advirtió que hasta el momento un total de 1,2 millones de neoyorquinos desempleados han solicitado el seguro de desempleo (400% más que en la crisis financiera del 2008), de los cuales 925,000 ya fueron aprobadas y 275,000 están en proceso de revisión.

La población indocumentada no califica para recibir ni estos beneficios ni los alivios federales, y ante la pregunta de si el Estado de Nueva York estaría en disposición de ofrecer algún tipo de ayuda económica con estos inmigrantes, Cuomo dijo que si algo así es promovido por la Legislatura, lo revisaría, pero no se mostró muy convencido y dijo que el Estado no tiene recursos.

“Necesitamos financiamiento federal (…) estamos quebrados, estamos en un punto donde financieramente tenemos un déficit de 10,000 millones”, dijo Cuomo. “Lo miraría, pero tenemos problemas financieros reales”.

