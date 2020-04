Alertan por escasez de hidroxicloroquina, el medicamento que Trump recomendó sin pruebas

Después de tomar algunas dosis de cloroquina, uno de los medicamentos contra la malaria que han sido recomendados por la Casa Blanca para tratar el nuevo coronavirus, Rita Wilson –actriz y esposa del actor Tom Hanks– reportó haber experimentado “efectos secundarios extremos”.

Wilson, quien fue diagnosticada junto a su esposo a mediados de marzo y ya está recuperada, declaró haber sentido náuseas, mareos y debilidad en los músculos como producto del medicamento. “La gente debe evaluar si tomar esta droga. Realmente no sabemos si es útil en estos casos”, advirtió.

Ante la ausencia de una vacuna o tratamiento para enfrentar el virus, el presidente Donald Trump ha promocionado erróneamente las medicinas conocidas como cloroquina e hidroxicloroquina, asegurando que son posibles soluciones “milagrosas” para tratar a los infectados aunque la ciencia demuestre lo contrario.

“La HIDROXICLOROQUINA y la AZITROMICINA, cuando se toman juntos, tienen una oportunidad real de ser uno de los mayores revolucionarios en la historia de la medicina”, tuiteó Trump en marzo. En una de las tantas conferencias de prensa donde mencionó el medicamento, un periodista lo cuestionó por recomendar tratamientos sin ser médico. La respuesta del presidente fue: “Si funcionan, muy bien. Si no, no tenemos nada que perder”.

A pesar de la polémica recomendación del presidente, aún no se ha investigado a fondo cuáles son los efectos a largo plazo en los pacientes con COVID-19 o si en verdad contribuyen a su mejoría. Los estudios clínicos están aún en sus primeras fases y los especialistas en enfermedades infecciosas han advertido que es muy pronto para llegar a conclusiones.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020