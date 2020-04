Michael Jordan se confiesa previo al estreno de su documental “The Last Dance”

El legendario Michael Jordan reconoció en el programa “Good Morning America”, de la cadena de televisión ABC, que el último año con los Bulls de Chicago había sido “muy difícil y complicado”.

Mientras el mundo del baloncesto espera la serie documental “The Last Dance” a partir de este fin de semana, con Jordan de figura central, la leyenda adelanta que todos dentro de los Bulls sabían que la temporada de 1997-98 sería la última que iban a estar juntos y bajo las instrucciones del entrenador Phil Jackson.

MJ and @robinroberts have us HYPED for #TheLastDance (via @GMA) pic.twitter.com/gQUTSOgWHY

— ESPN (@espn) April 16, 2020