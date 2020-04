Proponen ley para abrir 75 millas de calles a peatones en NYC por coronavirus

La medida que presentarán dos concejales busca aliviar la presión sobre los parques llenos de gente

El pasado 27 de marzo el alcalde Bill de Blasio puso en marcha un plan piloto para abrir a los peatones fragmentos de calles en cada condado, parecido a la iniciativa ‘Summer Streets’, pero luego de una semana se decidió cancelarlo, porque supuestamente muy pocos neoyorquinos estaban aprovechando la medida, que requería el uso de muchos policiales que eran necesarios en otras áreas.

Pero ahora el Concejo Municipal quiere revivir el plan, e incluso hacerlo más grande, y para ello la próxima semana el presidente de ese organismo legislativos Corey Johnson y la concejal Carlina Rivera, introducirán un proyecto de ley para reabrir 75 millas de calles en toda la ciudad a peatones, durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus.

La nueva propuesta, que creará grandes espacios para caminar, correr y montar bicicletas, permitirá aliviar la presión sobre los parques llenos de gente y darles a los neoyorquinos más espacio para que puedan estar afuera sin violar las normas de distanciamiento social.

“Los neoyorquinos no tienen el espacio en la calle que necesitan para mantener una distancia adecuada, lo que sabemos que es esencial en esta crisis de salud pública”, dijo Johnson en un comunicado, agregando que si bien quieren trabajar en colaboración con la Administración para abrir las calles, “este tema es tan importante y tan urgente que estamos tomando medidas legislativas para hacerlo realidad. Otras ciudades en todo el país y el mundo han demostrado que esto es factible. No hay ninguna razón por la que no podamos hacer esto aquí”.

Entre tanto, Rivera señaló que Nueva York “se ha quedado atrás de tantas otras ciudades y se necesita comenzar a planificar para el verano, especialmente en un momento en que las playas y las piscinas posiblemente estarán cerradas”.

“Y a medida que el clima se vuelve más cálido y más neoyorquinos buscan breves respiros de sus estrechos apartamentos, en los que muchos viven amontonados y a menudo sin aire acondicionado, tenemos que proporcionarles espacios al aire libre donde puedan distanciarse adecuadamente, y nuestros parques simplemente no pueden hacer el trabajo solos “, dijo la concejal que representa a Manhattan.

“La necesidad de amplias calles abiertas en la ciudad de Nueva York no puede esperar más”, exclamó.