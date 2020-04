Se anticipan tres años de crisis en el béisbol a causa del coronavirus

La crisis en el deporte profesional a causa del colapso mundial de la actividad por la pandemia de coronavirus impactará al menos los próximos tres años en las Ligas Mayores, según estimaciones de los propios equipos ante un escenario de incertidumbre total.

Reactivar un circuito con la complejidad logística de las Grandes Ligas va más allá de buenas intenciones y creatividad para encontrar alternativas que permitan recuperar la mayor cantidad de partidos programados para la temporada 2020, por lo que el hueco que dejará el COVID-19 antes de que la propagación de la enfermedad al menos se estabilice, llevará tiempo cubrirlo, además de que implicará un replanteamiento total de la forma en que se organizará la Liga.

“Obviamente, el juego no será el mismo cuando regrese, si es que lo hace, lo cual todos esperamos así sea. Pero la estructura derivada de los ingresos, el draft, las Ligas Menores y el béisbol universitario, tomarán un proceso de tres años”, reconoció un directivo de los Red Sox de Boston, según reporta Peter Gammons, para el portal The Athletic.

