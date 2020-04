Yadhira Carrillo suplica que dejen salir a Juan Collado de la cárcel por temor a coronavirus

"Es diabético, tiene asma y problemas de corazón y de pulmones", confesó la actriz

Yadhira Carrillo sigue visitando a su esposo Juan Collado en el Reclusorio Norte tomando todas las precauciones necesarias por la pandemia de coronavirus y señala que le gustaría que el empresario tuviera la oportunidad de ser puesto en libertad preventiva ante esta crisis sanitaria.

La actriz habló con algunos medios a la salida de la prisión y aseguró que le gusta la propuesta que realizó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de que algunos presos de la tercera edad y mujeres embarazadas puedan tener una preliberación para evitar su contagio.

“Me parece tan sabio y lo aplaudo tanto, hay que pedir siempre por todos aunque no sean nuestros familiares porque todos somos uno solo. Me encantaría que Juan fuera candidato a esto, pero no sé si los abogados van a hacer dicho trámite. Juan es diabético, tiene asma y problemas de corazón y de pulmones, es súper propenso al coronavirus”, dijo Yadhira.

Para finalizar, la actriz señaló que cuando va al Reclusiorio a ver a su esposo procura utilizar cubrebocas, lentes oscuros y guantes y aseguró que una vez que llega a su casa se quita todo y desinfecta su ropa, además de que se mete a bañar para asegurarse de que no tiene gérmenes.