Code 8: La película independiente de Netflix de la que todos están hablando

Code 8, el cortometraje que se convirtió en largometraje… Esta película se convirtió de la noche a la mañana en una de las nuevas sensaciones de Netflix pero, ¿de qué se trata esta cinta?

El largometraje mezcla aspectos de la ciencia ficción que por sí solos llaman la atención: robots autoritarios que ejecutan humanos y personas con superpoderes que son rechazadas por la sociedad. Los protagonistas de esta distópica aventura son Stephen y Robbie Amell, quienes de hecho son superhumanos en el universo televisivo de DC (Arrow y The Flash).

La trama es un poco simple pero funciona, ¿que tan lejos llegarán estos superhumanos para salvar a su madre enferma? Hace algunos días, la película llegó a la primera posición en el chart de Netflix, un logro verdaderamente importante considerando que es una producción independiente.

