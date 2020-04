Lizbeth Rodríguez y Kimberly Loaiza pelean por escándalo sexual

La ex chica Badabun descubrió la infidelidad

Dos de las youtubers más reconocidas de México están en plena guerra. Lizbeth Rodríguez y Kimberly Loaiza han tomado por asalto las redes sociales con dimes y diretes.

Y es que la ex chica Badabun reveló que el esposo de Kimberly, Juan de Dios Pantoja, supuestamente mantenía una relación con su fotógrafo Kevin Achutegui, apodado en redes sociales como Kevin Panini.

Encargada de denunciar a infieles, Lizbeth se burló de Kimberly, quien no ha tomado de buena forma las denuncias.

Te quedaste muy calladito… Querías pruebas no? Diga algo señor! Queremos ver qué Kim vea el video en vivo!!! En vivo ahorita !!! @KimberlyLoaiza_ queremos que seas tú quien abra esos mensajes!!! https://t.co/PgWiLTrP4j — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 18, 2020

“Amiga, date cuenta”, expresó en tono burlón Lizbeth en Tik Tok.

“Digan lo que digan no me voy a dar cuenta, ¿ok?”, se contestó burlona. “Para todas esas personas que se la pasan diciéndome que solo quiero afectar a una persona con mis publicaciones, piensen, ¿ustedes creen que en este momento esa persona si quiere tenga permitido usar el celular, no lo creo”, agregó.

Según Lizbeth, el esposo de Kimberly está ejerciendo presión sobre ella para que no manifieste su inconformidad con la traición.

“Lizbeth, puedes seguir burlándote de mí el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan, pero yo no te pagaré con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres y yo no soy una mujer como tú”, respondió Kimberly.

Para respaldar su denuncia, Lizbeth presentó supuestas conversaciones y videos que involucran a Juan de Dios con Kevin, aunque todas las partes niegan lo señalado.