VIDEO: Julián Gil retó al ‘Piojo’ Herrera a revivir su época de estrella de telenovela

View this post on Instagram

🤣 ¡TOOOOMA! | Aprovechando los dotes actorales del 'Piojo' Herrera, lo pusimos a recrear una escena famosa de telenovela. 😬⁠ ⁠ ¡Con cachetada y todo! 😱😜⁠ .⁠ .⁠ #PiojoHerrera #MiguelHerrera #Telenovela #Esposa #Novelas