Trabajador de Chick-fil-A encuentra sobre con $10,000 y rechaza $500 de recompensa

Un joven empleado de Chick-fil-A en Carolina del Norte se ha vuelto ejemplo de honestidad tras devolver casi $10,000 que encontró en su lugar de trabajo, incluso rechazando una recompensa por su acción.

El hecho ocurrió el 3 de abril, Viernes Santo, en un restaurante ubicado en Kinston.

Jaydon Cintron, de 18 años, entró al baño durante su descanso cuando se encontró con dos sobres en el suelo.

Uno pertenecía a First Citizens Bank y contenía cerca de $5,000, mientras que el otro, identificado con Truist Bank, tenía $4,333.

Lejos de quedarse con el dinero, el joven decidió entregarlo al departamento de recursos humanos del establecimiento.

Posteriormente explicó que simplemente actuó conforme a sus valores. “Sabiendo lo devastador que sería perder algo así, solo quería asegurarme de que regresara a su dueño. Estoy agradecido de haber podido ayudar y me siento humilde por la reacción”, expresó.

El jefe de policía de Kinston, Keith Goyette, destacó la conducta del empleado, subrayando que no es lo habitual en este tipo de situaciones.

“Muchas personas, desafortunadamente, tomarían ese dinero y huirían, pero reconocimiento para ese empleado de Chick-fil-A, definitivamente merece una recompensa”, comentó.

Inicialmente, el personal del restaurante intentó rastrear al dueño revisando cámaras de seguridad, pero no tuvieron éxito.

Finalmente, el propietario del dinero contactó a la policía para reclamarlo y ofreció a Cintron una recompensa de $500 por su honestidad.

Sin embargo, el joven rechazó en un principio el dinero. “No quiero nada de esto”, dijo, argumentando que actuar correctamente no debía tener recompensa.

“Eso no es lo que Jesús habría hecho. Eso no es lo que Dios habría querido”, agregó. Tras insistencias, terminó aceptando el incentivo.

El propietario del restaurante, John McPhaul, también reconoció la acción del joven y destacó su integridad.

“El verdadero liderazgo y la verdadera integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Jaydon hizo eso en este caso, y debe ser reconocido por ello”, señaló.

Casos como este no son aislados. Un estudio publicado en 2019 en la revista Science encontró que las personas tienden a devolver carteras perdidas, especialmente cuando contienen grandes cantidades de dinero.

En el experimento, se distribuyeron 17,000 billeteras en 40 países, y los resultados mostraron que el 61% de las que contenían $13 fueron devueltas, mientras que la cifra aumentó a casi el 76% cuando incluían $100.

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