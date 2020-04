1 de cada 5 neoyorquinos podría haber tenido ya coronavirus

Un estudio que tomó aleatoriamente a personas en las calles de la ciudad de Nueva York mostró que el 21% de los analizados presentaban anticuerpos del COVID-19. Es decir, más de 1 de cada 5 habían tenido ya -y superado- una infección por coronavirus. Si ese porcentaje se mantuviese para toda la población, el número de infectados en la ciudad sería de 1.9 millones de personas, mucho más alto que el número oficial.

El estudio incluyó a 3,000 personas y se realizó durante durante dos días en tiendas de alimentación y otros negocios de 40 localidades de 19 condados del estado -no sólo en NYC-. Los resultados mostraron que un 13.9 por ciento de los habitantes del estado de Nueva York, que equivale a 2.7 millones de personas, han padecido COVID-19. El propio gobernador Andrew Cuomo presentó el estudio y destacó que las comunidades hispanoamerica y negra han sido las más afectadas.

Cuomo explicó que tomando en cuenta este estudio y que el número de muertos en el estado -según datos oficiales- se eleva a en torno a 15,500, el índice de mortalidad del virus se situaría en torno al 0.5%. Aunque el propio gobernador reconoció que las estadísticas no registran a las personas fallecidas en sus casas y cuya muerte podría haber sido causada por el nuevo coronavirus.

Según la Universidad Johns Hopkins, que sí toma en cuenta dichos casos, el número total de muertos en el estado de Nueva York se eleva a 19,453.

Los datos apuntan que el 15.9% de los hombres analizados tenían anticuerpos y por lo tanto habían contraído la enfermedad en algún momento, frente al 12% de las mujeres.

NEW: The first phase of results from a statewide antibody study are in.

We collected approximately 3,000 antibody samples from 40 locations in 19 counties.

Preliminary estimates show a 13.9% infection rate.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 23, 2020