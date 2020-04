4 shows interactivos de Netflix para que los peques disfruten al máximo

¡Tus hijos podrán decidir las acciones de los personajes!

En 2018, Netflix sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de ‘Black Mirror: Bandersnatch’, una película interactiva en la que el usuario elegía qué haría el protagonista en diversos momentos claves de la historia, dando como resultado un final distinto dependiendo de la elección.

Tras el lanzamiento de esta película, la plataforma comenzó a trabajar en más títulos interactivos, en especial dirigidos al mercado infantil. Por ello, a continuación te dejamos con 4 shows interactivos ideales para que tu peque disfrute de Netflix al máximo.

Puss in Book: Trapped in an Epic Tale

El Gato con Botas, uno de los personajes favoritos de Shrek, está de regreso y en esta aventura ha terminado atrapado en un libro. Tú tomarás la decisión de qué aventura o duelo enfrentará este simpático personaje.

Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile

Buddy Thunderstruck es un peculiar camionero que pasa el día con su mejor amigo realizando extravagantes actividades, las cuales tú tendrás que elegir. Sea cual sea la que prefieras, la diversión estará garantizada.

Stretch Armstrong: The Breakout

Stretch Armstrong y los Flex Fighters son un trío de superhéroes que, por alguna razón, son buscados por la policía. En esta serie animada, tú tendrás que decidir qué caminos recorrerán los protagonistas en su búsqueda por limpiar su nombre.

Minecraft: Story Mode

Basado en uno de los videojuegos más populares de los últimos años, en esta serie podrás elegir si el protagonista es femenino o masculino y tendrás que acompañarlo en sus aventuras para salvar el día.