Myrka Dellanos asombra en Telemundo por la elegancia de su anatomía con un vestido verde pino

Con el mensaje “Encerrado o enterrado” un ataúd recorre el metro de la CDMX para crear conciencia sobre la importancia de quedarse en casa, es una medida un poco extrema pero sus organizadores dicen que es necesaria porque las personas siguen en la calle como sin nada. #coronavirusestadodeemergencia🦠 #myrkadellanos ARV 4/22/20