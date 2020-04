¿Puede un matrimonio sobrevivir cuando la pareja vive con los suegros?

Sin importar el motivo que les llevó a tener que vivir bajo el mismo techo, es una realidad que muchas relaciones se han venido abajo por los efectos de tener cerca al padre o madre de tu pareja

Los suegros, tan odiados y tan amados… por sus hijos. No es broma, para muchas parejas que viven junto a su suegra o suegro (o ambos), esta circunstancia resulta un muy fuerte motivo de problemas familiares por la tensión que surge en la pareja, derivando en insatisfacción matrimonial, menor flujo de comunicación o incluso separación definitiva.

Tal vez tú vives ahora con tu suegra y te has preguntado, ¿estoy destinado a la infelicidad? ¿cómo hacer que mi pareja piense más en mi? ¿puedo realmente hacer algo al respecto con este conflicto? Nadie esperó vivir con sus suegros al inicio de la relación con su pareja.

Como cuando hay tensión por no tener hijos, o si los tienen suelen opinar sobre la crianza de los mismos. O cuando el suegro o suegra piensa que ninguna persona es lo suficientemente bueno para su hijo o hija y, por tanto, conflicto, malestar o desacuerdo con él o ella.

Hay una presión para que sigan sus normas religiosas o culturales, una imposición de estilo autoritario basado en reglas estrictas, desacuerdos por el dinero que se aporta o cómo se distribuye, entre otros más problemas del tipo económico como prestar y no pagar.

Si es tu deseo o tu única opción es seguir viviendo con tu suegros, entonces sigue estos consejos que los expertos en psicología te brindan para poder ayudarte a vivir en paz.

Platiquen sobre lo permitido y lo que no. Dejen claro que la organización del hogar (si es tu casa) y la crianza de los hijos es exclusivo de la pareja, y no van a permitir intromisiones.

Ponte en su lugar. Adopta una postura empática, tal vez puedas apreciar que la mala relación con tu suegra podría deberse más a un distanciamiento con su hijo que algo personal contra ti.

Reflexiona sobre tu responsabilidad. Pregúntate a ti misma qué papel estás jugando en la situación. Pueden darse situaciones en las que estés haciendo o dejando de hacer algo que está causando y que pudiera molestar a tu suegra.

Comunícate con tu pareja primero. Recuerda que son un equipo, y si tu pareja siente que no confías en él en primer lugar, la relación se puede resentir.

Busca espacios de intimidad con tu pareja. Con la suegra en casa puede parecer difícil encontrar privacidad, pero no es imposible.

No entres a discutir en cualquier pelea. A veces, es un signo de madurez dejar pasar un comentario desafortunado. Si no lo puedes dejar pasar, comunícate de forma asertiva, planteando tus derechos al mismo tiempo que respetas los suyos.

Intenta desarrollar un vínculo con tu suegra: interésate por su opinión sobre una noticia, pregúntale por su hijo cuando era pequeño, compartid una afición, dad un paseo juntas, inclúyela en actividades familiares.

Por último, recuerda que no necesitas la aprobación de nadie para vivir tu vida de la manera que deseas. No te vuelvas loca tratando de obtener el visto bueno de tu suegra. No importarte lo que piensen los demás de ti podría ser una fuente de empoderamiento y liberación personal.