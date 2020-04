Así es la casa de Andrea Legarreta donde celebró los XV años de su hija Mía

View this post on Instagram

Les comparto con mucho cariño y agradecimiento por sus lindos deseos y la lluvia de bendiciones para Mía por sus 15 años, una sesión de fotos que le tomé para que este día tan especial, quede grabado en su memoria para siempre!! Te amo!! Felices 15!! A disfrutar de la vida como venga y pase lo que pase, nunca dejes de soñar y sonreír!! Te amamos 💕💓 @miarubinlega 💕 #Vestido @latingal_boutique #flores 🌸🌺🌸🌺 @pepeamiga