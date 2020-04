Conoce Beyond Live, el primer festival en streaming dedicado al K-Pop

SuperM, WayV, NCT Dream y NCT 127 se presentarán en el evento

En los últimos años, el K-Pop ha tomado mucha fuerza y relevancia no solamente en su natal Corea del Sur, sino también en el resto del mundo. Bandas como BTS llenan foros en cualquier país que se presenten.

Con los conciertos detenidos a causa de la pandemia del coronavirus, SW Entertainment, la mayor empresa de entretenimiento de Corea del Sur, ha decidido juntar a algunas de sus bandas más importantes para organizar Beyond Live, el primer festival en streaming exclusivo de K-Pop.

Beyond Live contará con la participación de SuperM, WayV, NCT Dream y NCT 127. Se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril a las 3 pm, hora de Corea del Sur, es decir, 2 am ET.