¿Sentado en el inodoro o un taburete? La duda de la noche sobre el hijo de Mike Vrabel durante el Draft de la NFL

Mientras una larga jornada de más de cuatro horas en la celebración del Draft 2020 de la NFL vía remota llegaba a su parte final, unos instantes fueron suficientes para que se levantara la polémica en torno a la aparición del hijo del entrenador en jefe de los Titans de Tennessee, Mike Vrabel, mientras su padre hacía los últimos ajustes para elegir a la primera selección de su equipo de cara a la próxima temporada.

En los minutos previos a la elección del liniero ofensivo Isaiah Wilson procedente de la Universidad de Georgia, en la transmisión televisiva apareció el llamado “Cuarto de Guerra” del entrenador Vrabel en su casa y en el que se percibe el reflejo de un joven sentado, lo que de inmediato despertó la suspicacia de los televidentes, quienes no tardaron en concluir que se trataba de alguien usando el inodoro.

Se trataba de Tyler Vrabel, quien involuntariamente se convirtió en uno de los protagonistas de la noche sin estar en la lista de jugadores elegibles para integrarse a las filas profesionales de la NFL.

Mike Vrabel on the scene behind him during @Titans pick: “It’s been a long quarantine over here. We’ve got a bunch of 18 and 19 year old kids but Tyler was not going to the restroom. He was sitting on a stool … not a toilet." pic.twitter.com/tai8I0FD1b

