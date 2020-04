El Wolverhampton de Raúl Jiménez es campeón de la ePremier League

Este sábado se finiquitó el campeonato virtual del fútbol inglés: la ePremier League, que coronó como rey absoluto de la eLiga al atacante del Wolverhampton, Diogo Jota, compañero del mexicano Raúl Jimenez, quien le dio el gol del triunfo en la final.

We proudly present you: the #ePremierLeague Invitational champion @DiogoJota18 🏆 #wolvesesports pic.twitter.com/Z55fsKBxe9

El delantero portugués disputó este sábado la semifinal y la final del campeonato, luego de derrotar en los octavos de final a Wilfred Ndidi del Leicester City y en los cuartos de final a Lys Mousset del Sheffield, por marcadores de 8-2 y 5-2, respectivamente.

La antesala de la final la disputó contra Dwight McNeil del Burnley, a quien también goleó, pero esta vez sólo por 4-1, con un triplete anotado por él mismo y un tanto más de Jiménez; de esta manera se ganó el derecho de enfrentar al finalista de la otra llave: Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, quien, a su vez, derrotó en la semifinal a Raheem Sterling del Manchester City con un 3-2 en la pizarra final.

GET IN, @trentaa98!!

The comeback is complete, as Trent beats Raheem Sterling with a golden goal, after being 2-0 down in normal time 🙌⚽️

TAA will play in the #ePremierLeague Invitational final later today 🎮⚽️ pic.twitter.com/d55E00BnIV

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 25, 2020