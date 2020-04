Andrea Escalona se une al Pillow Challenge con un sexy estilo, pero le llovieron críticas

La conductora retó a sus seguidoras a cubrir su cuerpo con dos pequeñas almohadas, tal como lo hizo ella

Andrea Escalona, hija de la productora Magda Rodríguez, es otra de las famosas que se une al reto de la almohada, el cual surgió en medio de la cuarentena que se vive en el mundo entero por la pandemia de COVID-19.

La compañera de Galilea Montijo y Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores de Instagram compartiendo una serie de sensuales imágenes con las que se unió al reto que han protagonizado millones de mujeres alrededor del mundo.

En la primera imagen utilizó, como la mayoría, una almohada blanca con la que cubrió su sensual anatomía, y aunque no utilizó más que un cinturón como accesorio, se ganó el aplauso de sus fieles admiradores.

Pero lo que llamó la atención de un gran número de usuarios, fue la segunda imagen, en la que apareció cubriendo su cuerpo con dos pequeñas almohadas, desatando una ola de críticas en donde la llamaron ridícula y vulgar.

“Eso así no es! Ya no quieras llamar la atención con tu vulgaridad“, “Que rediculez“, “No pues que pobre se ve ese challenge“, “Aquí es cuando pierdes fe en la humanidad“, “Esa mujer ya no sabe ni qué hacer“, son algunos comentarios que recibió la también actriz.

La artista de 34 años de edad aprovechó la publicación para retar a sus fans, asegurando que la mejor se llevaría como obsequio un paquete de almohadas de la marca que ella utilizó.