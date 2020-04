Las nuevas reglas de limpieza de Airbnb que deben cumplir sus anfitriones

La plataforma siguió la recomendación de autoridades sanitarias y expertos para una mayor prevención

Cuando surgen problemas mundiales como la actual pandemia de coronavirus, la reorganización mundial de la sociedad y la economía debe adquirir un antes y un después. Es casi una ley necesaria. Las empresas se han visto afectadas por el confinamiento y contagios de las personas, por lo que deben renovarse o perecer ante la enfermedad.

Airbnb dio a conocer las nuevas reglas de limpieza que sus anfitriones deben cumplir de ahora en adelante para mejorar su servicio y garantizar la seguridad de los huéspedes.

De acuerdo con la plataforma, el trabajo de la empresa está basado en los informes sobre los estándares publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, destacados expertos como el Dr. Vivek Murthy, ex Cirujano General de los Estados Unidos; y empresas del sector de la hostelería y la higiene médica, como Ecolab, líder mundial en tecnologías y servicios de limpieza e higiene.

Anunciaron que el denominado nuevo protocolo de limpieza se lanzará en mayo, señalando los procedimientos de mejoramiento y orientación sobre cómo se deben limpiar cada habitación dentro de una casa involucrada en la renta de alquiler temporario dentro de la plataforma.

Este nuevo programa incluirá información específica sobre la prevención del COVID-19, como la utilización de equipos de protección personal, como máscaras y guantes para los anfitriones, así como los limpiadores y desinfectantes aprobados por las autoridades reguladoras.

Además, dentro de los nuevos parámetros de prevención, las propiedades de alquiler requerirán de un periodo de espera de 24 horas con base en las recomendaciones por los CDC entre la ocupación de un huésped y otro distinto antes de ingresar, como medida de precaución para permitir la desinfección del lugar y eliminación de posibles partículas dañinas a la salud.

Los anfitriones podrán certificarse dentro la plataforma, comprometiéndose a seguir el Protocolo de limpieza de Airbnb, para reforzar el historial de limpieza de la empresa, que se ven reflejados en las calificaciones de los huéspedes quienes consideran entre 4 y 5 estrellas lo satisfecho que se encontraron con la higiene de la propiedad que alquilaron.

Aunque la medida no es obligatoria, por lo que los propietarios que no por alguna circunstancia no puedan comprometerse con el Protocolo de limpieza, podrán optar por una nueva función llamada Booking Buffer. Esto quiere decir que los espacios de alquiler deben quedar vacíos durante un periodo determinado entre cada ocupación. Para ello, el sistema de Airbnb bloqueará las reservaciones automáticamente durante un tiempo aproximado de 72 horas entre cada una.

De acuerdo con el mismo comunicado, los gobiernos, las autoridades sanitarias y las comunidades podrán consultar este inventario, lo que permitirá un enfoque controlado para reabrir los viajes y reactivar la economía del turismo. Asimismo, Airbnb garantiza su continua colaboración con los gobiernos locales, expertos médicos y otras autoridades para reforzar que se tomen las precauciones adecuadas, respaldar los esfuerzos de respuesta de COVID-19 y cumplir con cualquier otro requisito aplicable.

Para mayor información o dudas acerca de este nuevo Protocolo de limpieza, puedes revisar la plataforma en airbnb.com.

