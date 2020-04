Al menos 9 hospitalizados en NYC por usar desinfectantes tras ‘sugerencia’ de Trump

Las palabras tienen consecuencias, y más si es algo que dice el principal líder del país: el Presidente. Así se está demostrando actualmente con una peligrosa realidad, luego que Donald Trump especulara el pasado jueves que inyectarse desinfectantes domésticos como ‘Lysol’ podría ser un tratamiento contra el coronavirus, de inmediato empezó a registrarse un alza significativa de llamadas de emergencia al Centro de Control de Envenenamientos de la Gran Manzana, reportando casos de personas ‘expuestas’ a desinfectantes y cloro. ¿Pura coincidencia?

Cifras dadas a conocer el fin de semana por el Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH), del cual depende el centro que analiza los casos de intoxicaciones, demuestran que en los días inmediatos después de los comentarios de Trump, se registró un alza de llamadas de neoyorquinos reportando haberse expuesto a productos como cloro y otros desinfectantes caseros, lo que es un aumento drástico en comparación al mismo periodo del año pasado.

Además, el Departamento informó este martes a El Diario, que en los pasados días se habían recibido 9 llamadas que provenían de un centro de atención médica. Los pacientes fueron ingresados ​​en el hospital pero ninguno resultó en la muerte. Algunas veces las llamadas involucran intentos de suicidio.

Los reportes de casos relacionados específicamente con desinfectantes fueron 11 el jueves 23 de abril, el mismo día que el Presidente hizo sus comentarios, lo que fue un significativo aumento en comparación a los 2 casos que se habían registrado apenas el día anterior. Luego, el viernes 24, las llamadas subieron a 16, siguiendo con 6 el sábado 25. Estas cifras representan un alza al compararse esos mismos días con los del 2019: el 23 de abril del año pasado hubo 0 llamadas, el 24 se registró 1 y el 25 también se registró solo 1.

En cuanto a los casos de exposición al cloro, las llamadas el pasado jueves 23 fueron 21 (ese mismo día en el 2019 se registraron 6), hubo 23 el viernes 24 (9 en el año pasado), y se recibieron 16 el sábado 25 (5 en el 2019).

Las exposiciones, según explicó el DOHMH, pueden incluir inhalación, ingestión o exposición dérmica.

“Yo veo que el desinfectante, que lo noquea (al coronavirus) en un minuto, un minuto. Y si hay una forma de hacer algo como eso inyectándolo adentro (del cuerpo), casi como una limpieza”, indicó Trump en la rueda de prensa del jueves, añadiendo: “Porque ¿ven ustedes? se mete en los pulmones y hace un número tremendo en los pulmones, por eso sería interesante investigar eso”.

Tras hacer esos comentarios, las alarmas entre los médicos, la comunidad científica y los mismos fabricantes de los productos desinfectantes como el Lysol se dispararon de costa a costa en el país, y aquí en la ciudad de Nueva York la comisionada del DOHMH, la Dra. Oxiris Barbot, salió rápido al paso a la sugerencia de Trump, alertando en su cuenta de Twitter: “Lo digo muy claro, los desinfectantes no están destinados para la ingestión, ya sea por la boca, por los oídos, por inhalación, de ninguna forma. Y hacerlo puede poner a las personas en gran riesgo”.

To be clear, disinfectants are not intended for ingestion either by mouth, by ears, by breathing them in any way, shape or form. And doing so can put people at great risk. https://t.co/QFuGdXIPcp

— Commissioner Oxiris Barbot (@NYCHealthCommr) April 24, 2020