Ciclista anciano muere arrollado por bus MTA en Brooklyn

Un ciclista de 67 años murió tras ser golpeado ayer por un bus MTA en Brooklyn.

El occiso, luego identificado como Tadeusz Czajkowski, se dirigía hacia el norte por la avenida Rogers cuando intentó girar a la izquierda en Clarendon Road alrededor de las 4:30 p.m., según una portavoz de la policía de Nueva York.

Mientras el ciclista maniobraba para el giro, se detuvo y chocó contra un operador de autobús que se dirigía hacia el norte por Rogers Av y continuaba recto a través de la intersección.

El conductor viajaba fuera del carril del autobús y alrededor del ciclista, cuando los dos chocaron. Por la cámara de seguridad no es posible saber si el pedalista estaba invadiendo la ruta del bus en ese momento.

El ciclista quedó inconsciente y estaba siendo tratado por socorristas (EMS) cuando la policía llegó al lugar. Fue llevado a NYC Health + Hospitals / Kings County donde lo declararon muerto.

La bicicleta lucía bastante intacta, comparada con el autobús de la ruta B49 involucrado en el accidente, comentó New York Post.

Había 18 pasajeros en el autobús al momento de la colisión. El operador fue transportado a un hospital debido a un trauma psicológico, según el portavoz de la MTA, Tim Minton. No se han realizado arrestos y hay una investigación policial en curso.

“Esto parece ser un incidente trágico para todos los involucrados y estamos cooperando plenamente con la investigación de la policía de Nueva York”, dijo Minton en un comunicado.

A cyclist was struck and killed by an MTA bus operator this afternoon in Brooklyn, on Rogers Avenue at the intersection of Clarendon Road. https://t.co/XWRXsJuuID

— Vincent Barone (@vinbarone) April 29, 2020