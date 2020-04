Jared Kushner desata críticas al presumir “exitosas acciones” contra coronavirus a pesar de más de 60,000 muertes

Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, desató polémica al afirmar que las acciones del Gobierno federal contra coronavirus pueden considerarse “un caso de éxito”, a pesar de que el país suma más de un millón de contagios y registra más de 60,000 muertes.

“Estamos del otro lado del aspecto médico de esto”, defendió Kushner en una entrevista con Fox News. “Hemos logrado todos los hitos diferentes que se necesitan. El Gobierno federal aceptó el desafío y ésta es una gran historia de éxito”.

La organización Citizens for Etichs indicó que Kushner no está “cualificado” para realizar sus trabajo.

Ese grupo también dio a conocer una carta a la Oficina de Ética de la Casa Blanca, donde se acusa que Kushner y su equipo tienen conflictos de interés y pudieron violar las leyes de transparencia.

Jared Kushner is not qualified for this. https://t.co/TDaHZlmadk

— Citizens for Ethics (@CREWcrew) April 29, 2020