Una nicaragüense en Miami se convierte en la única sobreviviente de su familia: su hermano y sus padres murieron por COVID-19

Violeta Mayorga no podía imaginarse lo que supondría para ella esta crisis del coronavirus a nivel personal ya que está viviendo una auténtica pesadilla. La mujer se ha convertido en la única sobreviviente de su familia, de origen nicaragüense. Sus padres y su hermano fallecieron tras contagiarse de coronavirus.

En declaraciones a Univision 23, la mujer alertó a la población de que “no es un broma, es una enfermedad que mata, puede entrar en cualquier momento a tu casa, a tu vida”.

Te puede interesar: Un joven sin hogar, de 26 años, muere por coronavirus en Miami: crece el miedo entre la comunidad “homeless”

My condolences to the family. I'll donate this Friday. They're not a member of my family as far as I know but a Mayorga is a Mayorga. https://t.co/Qe3J73xDuf

Ella junto a sus padres y su hermano, que eran profesores en Masaya, emigraron a Estados Unidos en los años ochenta huyendo del régimen sandinista y en busca de una vida mejor.

El primero que enfermó fue el hijo, que trabajaba como supervisor de limpieza en una compañía externa en el hospital Mount Sinai de Miami Beach. Su estado de salud empezó a empeorar y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pocos días después, los padres empezaron a presentar síntomas parecidos a los de la COVID-19, algo que se fue complicando.

#Covid19 has struck three-fold for one Nicaraguan family in Miami Dade. Mario Mayorga Jr. and his two parents Mario Sr. and Esperanza passed away due to complications from the novel coronavirus. Family members spoke to @nbc6 on how they’re coping with this unimaginable loss. pic.twitter.com/q1fQiMPgFP

— Amanda Plasencia (@AmandaNBC6) April 28, 2020