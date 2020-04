Cuomo y De Blasio en el mismo tren: acuerdan cerrar el Subway para limpiarlo contra el coronavirus

Los mandatarios neoyorquinos dejaron sus diferencias de lado y se unieron para planear que la MTA desinfecte los vagones todos los días entre la 1:00 y las 4:00 a.m. a partir del próximo miércoles

La ciudad que nunca duerme lleva ya más de seis semanas no tan despierta, debido a la crisis del COVID-19. Y ahora, el metro de la Gran Manzana también dormirá unas horas en la madrugada; entre la 1:00 y las 5:00 a.m. el servicio del Subway estará suspendido, a fin de que en esa ventana de tiempo, cada 24 horas, los trabajadores de limpieza de la MTA (Atoridad Metropolitana de Transporte) puedan desinfectar vagones y plataformas. La intención, es no poner en riesgo la propagación del coronavirus entre los trabajadores esenciales que dependen del transporte público para llegar a sus trabajos y a sus hogares.

Así lo anunció este jueves el gobernador Andrew Cuomo, explicando que plan de la MTA empezará a regir a partir del próximo miércoles 6 de mayo, y hasta nuevo aviso.

“Nunca tuvimos el desafío de desinfectar todos los trenes cada 24 horas”, dijo Cuomo en su conferencia de prensa diaria desde en Albany, dando a entender que esto también sería una solución para poner fin a la presencia masiva de desamparados que en medio de la pandemia se han tomado los trenes como “hogares” sin ninguna medida de protección, poniendo en riesgo la salud de los pasajeros.

“Esto se puede hacer mejor suspendiendo el servicio de trenes entre la 1 a.m. a las 5 a.m. todas las noches. Es un plan ambicioso como nada que se haya visto”, agregó el Gobernador, quien dejó las diferencias de lado con el alcalde Bill de Blasio, al que invitó a la conferencia a través de una videollamada, y a quien elogió por liderar los planes de limpieza.

“Este es un gran compromiso tomado por el Alcalde y le aplaudo por la ambición con la que ha asumido las cosas. Bill está haciendo algo que ningún otro alcalde hizo antes”, agregó el mandatario estatal, explicando que unos 10,000 neoyorquinos que usan en promedio el servicio de trenes en las horas en las que estará cerrado podrán tomar autobuses o incluso habrá servicios de autos rentados como Uber y Lyft totalmente gratuitos para transportarlos.

“Garantizamos que la gente que necesite el servicio lo va a tener y como no tenemos bares ni restaurantes abiertos, entonces no habrá tráfico (…) vamos a protegerlos, tenemos la bestia en retiro y superaremos todos los osbtaculos”, advirtió el político, quien recalcó que el sistema de trenes ha disminuido en 92% el flujo de pasajeros en medio de la cuarentena. Las labores de limpieza también se realizarán en los trenes del Long Island Rail Road y el Metro-North, pero en esos casos no se suspenderá el servicio para las labores de desinfección.

De Blasio fue el impulsor de la idea

Sobre el plan de limpieza, el alcalde De Blasio, promotor original de la idea del cierre de estaciones para realizar labores de aseo, se mostró muy optimista de que tendrá un impacto positivo en la protección de los trabajadores esenciales que se muevan cada día allí.

“Debemos protegerlos y asegurar que estén viajando seguros en su camino a casa o al trabajo (…) Creo que lo que estamos haciendo aquí entre todos es exactamente lo correcto, decir que vamos a encontrar una manera de hacer que nuestro sistema de metro sea más limpio de lo que probablemente haya sido en toda su historia“, dijo el mandatario municpal, al tiempo que destacó que contribuirá para que los desamparados que estaban utilizando los vagones para permanecer allí en medio de la pandemia, en vez de estar en los subterráneos salgan a la superficie y puedan ser mejor ayudados.

“Este nuevo plan interrumpirá esa realidad inaceptable y nos permitirá llevar ayuda a las personas de manera más efectiva”, dijo el Alcalde. “Si no van de ida y vuelta toda la noche en el tren, entonces en realidad saldrán arriba a la superficie donde la Policía y trabajadores de conexión de servicios están allí para ayudarte”.

Siguen disminuyendo las muertes

El anuncio del Gobernador se dio justo tras reportar que en las últimas 24 horas se registraron 306 muertes, la cifra menor desde el 30 de marzo, lo que significó 24 decesos menos que el martes, con lo que los fallecimientos llegan ya a los 17,988 (12,571 en la ciudad). Los contagios alcanzan los 310,839 casos,162,212 en la Gran Manzana.

Cuomo también se refirió a la manera como se implementará el llamado plan de rastreo de personas infectadas para frenar la propagación del coronavirus para garantizar un mejor proceso de “normalización” y reapertura del estado.

El mandatario recalcó que las autoridades de Salud están aumentando el número de pruebas del COVID-19 a 30,000 cada día y una vez alguien de positivo, se rastreará el paradero de todas las personas con las que hayan tenido contacto para conocer su estatus sobre el virus y de estar infectados también, pasar a la etapa de aislamiento

El mandatario estatal mencionó que para ello se está trabajando en la búsqueda y entrenamiento de entre 6,400 a 17,000 seguidores de casos, en un programa que está ayudando a elaborar el exalcalde Michael Bloomberg, quien también estuvo invitado a la conferencia de prensa, vía teleconferencia, explicando los avances del programa.

“Estamos trabajando en la creación de tres apps que serán utilizadas en el proceso de rastreo (…) y cuando se relajen las normas de distanciamiento social, el rastreo será la mejor manera para que la gente pueda permanecer aislada”, dijo Bloomberg.

Al final de su cita con los medios Cuomo fue interrogado sobre si está dispuesto a ofrecer algún tipo de alivio o ayuda económica para el pago de las rentas de quienes no han podido cumplir con sus obligaciones por la falta de ingresos, como ocurre en algunos sitios del país como Montana, y dio un “no”, como respuesta.

“Lo que digo es que nadie puede ser desalojado por no pagar renta y punto. Fin de la historia”, dijo Cuomo. “Si estuviera en el estado de Montana, haría lo mismo (dar ayudas económicas para que inquilinos paguen sus rentas), pero tengo un déficit de $13 millones”.

Cifras del coronavirus en NY: