Dr. Fauci afirma que millones de vacunas contra coronavirus estarán listas en enero

El Dr. Anthony Fauci dijo que millones de vacunas contra el coronavirus podrían estar disponibles en enero del 2021.

Esto como parte de un esfuerzo del grupo de científicos que participan en la “Operation Warp Speed”.

El objetivo es tener 300 millones de dosis de vacunas listas para enero o a más tardar en febrero.

Hay decenas de empresas y equipos científicos de universidades que participan en el plan para la producción de vacunas, como Johnson & Johnson, Moderna y Oxford University.

“Siempre tienes que decir que quieres una vacuna que sea segura y efectiva y que puedas producirla rápidamente”, expresó Fauci en una entrevista en NBC, en el programa Today. “¿Cuál es el plan en este momento? Estamos en las primeras fases de una prueba, en la fase uno. Cuando pasas a la siguiente fase… podemos intentar obtener una respuesta sobre si funciona y si es segura”.

