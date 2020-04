Nueva York pagó $69 millones por respiradores con sobreprecio a un “voluntario” de Trump y nunca llegaron de California

El estado Nueva York pagó a Yaron Oren-Pines, un ingeniero eléctrico de Silicon Valley (California), más de $69 millones de dólares por respiradores que nunca llegaron, según un informe publicado ayer.

El 30 de marzo Oren-Pines se embolsó $69.1 millones de dólares por 1,450 ventiladores, una asombrosa cantidad de $47,656 por cada uno, al menos el triple del precio minorista estándar de los modelos de alta gama, informó Buzzfeed News.

El estado rescindió el contrato aproximadamente un mes después y ahora está tratando de recuperar el efectivo.

Una “gran parte del dinero fue devuelta al estado”, dijo Heather Groll, portavoz de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York, sin especificar cuánto. “Estamos en discusiones sobre algunos temas restantes”, agregó.

Fue el pago más grande que el Departamento de Salud de NY realizó bajo la orden ejecutiva del 7 de marzo del gobernador Andrew Cuomo, cuyo objetivo era agilizar el proceso para obtener suministros médicos necesarios.

Los contratos relacionados con el coronavirus de Nueva York son examinados por un equipo que considera principalmente si los vendedores potenciales cumplirían sus promesas, dijo Rich Azzopardi, asesor principal de Cuomo.

No está claro con precisión cómo se investigó a Oren-Pines. Buzzfeed descubrió que es especialista en tecnología de telefonía móvil, sin experiencia aparente en contratos gubernamentales o dispositivos médicos.

Fue una de las miles de personas que el 27 de marzo respondió a un mensaje por Twitter del mandatario Donald Trump instando a Ford y General Motors a fabricar respiradores.

“Podemos suministrar ventiladores de ICU (terapia intensiva), invasivos y no invasivos. Que alguien me llame URGENTE”, respondió Oren-Pines, según New York Post.

Un funcionario estatal no identificado le dijo a Buzzfeed que este ingeniero fue recomendado por la fuerza especial de coronavirus de la Casa Blanca.

La Casa Blanca y la oficina del vicepresidente Mike Pence no han hecho comentarios.

Contactado por la prensa, Oren-Pines dijo: “Ni yo ni mi compañía estamos haciendo ningún comentario al respecto”.

La oficina del gobernador tampoco respondió de inmediato una solicitud de explicación.

Three days after Yaron Oren-Pines sent this reply, New York paid him $69.1 million for 1,450 ventilators — an astonishing $47,656 per ventilator. Not a single ventilator ever arrived, the state since terminated the contract, and is now trying to recover its money pic.twitter.com/NscQxXZcoC

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) April 29, 2020