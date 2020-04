VIDEO: Así quedaron 7 sicarios de la Tropa del Infierno del Cártel del Noreste tras atacar a soldados

Siete narcotraficantes de la Tropa del Infierno del Cártel del Noreste (CDN) que atacaron a militares mexicanos a bordo de una troca (camioneta) en el municipio de Nuevo Laredo en el estado fronterizo de Tamaulipas en México, fueron neutralizados por los militares quienes repelieron la agresión de los presuntos delincuentes.

Se reportó que la agresión ocurrió en la colonia Cavazos Lerma de dicho municipio cuando los integrantes de la violenta Tropa del Infierno atacaron a las autoridades mexicanas.

Video of the event where 7 hitmen from the Hell Troop / Cartel Del Noreste were neutralized #CDN riding in a black Ram Dodge; the other attackers fled. #mexico #nuevolaredo credit @LPueblo2 pic.twitter.com/eaTCwB4Ky5

