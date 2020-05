Colombiano sufrió discriminación en el Real Madrid: “Me faltó ser blanco”

Freddy Rincón declaró que eso le impidió brillar en el club merengue

El futbolista Freddy Rincón es uno de los mejores mediocampistas que ha dado Colombia en los últimos tiempos, su mejor época la vivió en el fútbol brasileño, defendiendo las camisetas de Palmeiras y Corinthians, aunque también vistió las de Santos y Cruzeiro.

Sin embargo, el paso del jugador por el Real Madrid no fue tan afortunado, ya que sólo disputó 21 encuentros en todos los torneos de la temporada, marcando únicamente un gol. Y en una entrevista reciente, el jugador achacó esto a que sufrió discriminación en el club.

Un ex futbolista del Real Madrid acusa al club de racismo.

El internacional colombiano, Freddy Rincón, jugó para el Real Madrid en la temporada 1995-1996, después de lo cual fue transferido a Palmeiras, Brasil.

No estuve blanco por esto no podría imponerme .

😲😲😲🤐🤐🤐 pic.twitter.com/DshUyLhDuP — Enzo Vikingo (@EnzoVikingo) May 1, 2020

La charla se dio en una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de Caracol TV y cuando se le preguntó qué le faltó para brillar con el club merengue, sin dudarlo el colombiano respondió: “Me faltó ser blanco. No sufrí el racismo día a día, pero para jugar dentro del Real Madrid, sí. Con Valdano (Jorge) era muy difícil porque lo tenían muy presionado”.

Freddy Rincón: Me faltó ser blanco. No sufrí el racismo día a día, pero para jugar dentro del Real Madrid, sí. Con Valdano era muy difícil porque lo tenían muy presionado. Era pesado porque hay muchos egos, mucho orgullo, son cosas que lo da estar en el mejor equipo del mundo. pic.twitter.com/JHtF4QSYCZ — RealEspartaβ (@RealEspartaB) April 30, 2020

Esta declaración se vincula con otra que dio antes a ESPN, en la que acusa de discriminación al expresidente del equipo, recientemente fallecido por coronavirus, ya que mencionó: “Yo era el único hombre negro aquí. Lorenzo Sanz ya había dicho que cuando fuera presidente, el primero en irme sería yo. El entrenador me había elogiado, pero le arrancaron la oreja y no me pusieron”.

Pese a estos inconvenientes, Rincón manifestó a la cadena de televisión que se encuentra agradecido por todo lo vivido en la institución, ya que “el tiempo que pasé en el Real Madrid porque me hizo madurar como hombre“, finalizó.