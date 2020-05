El gran gesto de Ximena Duque con los niños pobres de Colombia

Bella por dentro y por fuera

Hace algunos meses Ximena Duque decidió dar inicio a su faceta de empresaria con una compañía llamada Monat, con la cual enseña a mujeres un modelo de negocio para que se superen a nivel personal y tengan independencia financiera, y gracias a los grandes resultados que ha conseguido fue promovida y a partir de ahora va a poder ayudar a niños de escasos recursos de su natal Colombia.

Mediante sus Instagram Stories, la actriz anunció que fue nombrada Senior Excecutive Director y que gracias a su aumento de salario va a poder enviar una fuerte suma para que cientos de pequeños puedan recibir alimentos y puedan desarrollarse tanto física como emocionalmente de manera adecuada sin importar su situación económica.

“Hace siete meses empecé con este sueño de cambiar muchas vidas, y hoy, gracias a esta posición que me he ganado con mucho esfuerzo y mucha dedicación, el bono que me dan por haber llegado a este rango va a ser donado cien por ciento para los niños en La Guajira, en mi tierra natal Colombia y eso es lo que me emociona”, dijo Ximena.

Para finalizar, la actriz agradeció a los ejecutivos de la empresa por haberle brindado la oportunidad de entrar y ayudar a muchas personas a volverse independientes en el aspecto económico, pero el agradecimiento más especial fue a su esposo, Jay Adkins, por ser un apoyo incondicional en este proceso y por motivarla a seguir adelante.

