Frida Sofía dice que sí se quiere reconciliar con su mamá Alejandra Guzmán

Aclara que tiene que ser sincero y en público

Frida Sofía estuvo de invitada en ‘El Break de las 7’, el show de Facebook de Univision Digital, en donde Alejandra Espinoza la entrevistó. Y allí aseguró que siempre sí quiere reconciliación con su mamá, Alejandra Guzmán, pero sincera.

Desde su departamento en Miami, ese que le compró la Guzmán y que también fue centro de la polémica, Frida habló de todo, incluida su mamá, por supuesto. Mientras corría la entrevista, ‘El Break de las 7’ fue haciendo una encuesta donde preguntaban si debían darse una abrazo con su mamá, y el resultado fue que dijo sí el 87%.

Esto dio paso a hablar de la reconciliación entre madre e hija, esa que pareciera estar cada día más lejos.

A continuación las mejores frases de Frida Sofía en la entrevista:

-“Estoy bien dolida, me encantaría un abrazo honesto, como dijo en el comunicado que escribió Guillermo (manager de Alejandra), que haya una reconciliación verdadera… Quiero que la gente conozca a Alejandra como madre”.

-“Tiene que ser honesta, porque yo sé que no está siendo honesta… Pienso todo el día y la voy a amar siempre pero no sé, sería muy hipócrita decir que la perdono, necesito una disculpas, y yo se que es mi mamá pero tóxico es tóxico”.

-“Mi vida ha sido pública desde que nací, no he tenido opción”.

-“El dinero jamás ha sido algo que ni siquiera me motive, porque me ha desgarrado, me ha quitado todo”.

-“Lo que más me restriegan es el apartamento y yo estoy muy agradecida por tener este lugar. Este es mi hogar, sola pero mi hogar, gracias a Dios, gracias mamá por darme este hogar estable que me ha permitido desarrollarme como persona…”.

-“Me encantaría un abrazo de mi madre sincero, sin nada de comunicados, pero por qué no hacerlo público como hemos hecho ella y yo, así ustedes ven”.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA: