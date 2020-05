Muere mujer con coronavirus en hospital del Bronx porque doctores no sabían usar el respirador artificial

La paciente era atendida por médicos residentes, los cuales han tenido que atender la emergencia sin contar con la experiencia o conocimientos necesarios

La pandemia del coronavirus ha venido a destapar un sinfín de problemas que tienen los distintos sistemas de salud en el mundo, incluido el de Estados Unidos, ya sea por falta de recursos, insumos e incluso, especialización del personal médico para atender determinados padecimientos.

Ejemplo de ello es el caso dado a conocer en días recientes por The Wall Street Journal, el cual fue narrado por un joven médico residente, el cual, al no tener los conocimientos necesarios para atender la emergencia provocada por la pandemia, no pudo hacer nada para salvarle la vida a una paciente con covid-19 que murió de un paro cardíaco, derivado de dicha enfermedad, y porque no sabía cómo usar y programar el respirador artificial.

La mujer se encontraba hospitalizada en el Montefiore Medical Center, en el Bronx, y se dice que este hospital tomó la decisión de que los médicos residentes atiendan a los pacientes con covid-19 que tienen más de 65 años, mientras que los doctores de experiencia se están enfocando en los pacientes jóvenes, ya que tienen mayores probabilidades de sobrevivir.

Médicos sin experiencia entran en crisis

The Wall Street Journal también compartió una carta que firmaron 44 médicos residentes que se encuentran trabajando en el Hospital Elmhurst de Queens, uno de los más saturados en Nueva York, la cual enviaron al director ejecutivo de la Corporación de Salud y Hospitales de la localidad, el Dr. Mitchell Katz, en donde explicaban que se sentían muy desesperados por no poder brindar la atención que los pacientes requieren, debido a su falta de experiencia y herramientas.

En la carta también se explica que hay “aprendices horrorizados y asustados” debido a que cargan sentimientos de impotencia y culpa, a tal grado que algunos ya han pensado en el suicidio.

El Dr. Katz ha respondido a dicha misiva, indicando que los residentes “están aprendiendo cosas sobre cómo es el tratamiento en condiciones de batalla”, por lo que “no es una lección que quisiera que aprendieran, pero lo que tomen de esta experiencia influirá para siempre en el tipo de médico que serán”.

Según este diario, ante la falta de personal médico, muchos hospitales han tenido que echar mano de estudiantes, recién egresados, médicos generales, e incluso de dentistas y hasta psiquiatras para poder atender la altma demanda de pacientes con coronavirus, los cuales no están capacitados para atender estos casos.